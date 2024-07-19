ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках

Фото: ФСБ РФ

ФСБ пресекла теракт на автовокзале в Ессентуках. Задержан готовивший его уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужб, задержанный является членом запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО). Он "присягнул на верность главарю МТО" и готовил атаку на транспортные объекты Ессентуков с использованием самодельного взрывного устройства.

Мужчина провел разведку автовокзала, изучил время большого скопления людей, выбрал место для закладки взрывчатки, купил составные части, химические средства и поражающие элементы. Все это он поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже. После теракта он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации, рассказали в ФСБ.

Кроме того, мужчина дал присягу "Исламскому государству" (ИГИЛ, признана террористической организацией и запрещена в РФ), следует из опубликованного видео ЦОС с частью показаний. Со слов задержанного, по приказам организации он планировал провести теракт.

Ранее силовики предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре. По информации спецслужб, мужчина начал общаться по переписке с членом проукраинской террористической организации еще в середине 2023 года. Тогда он согласился осуществить теракт. Для этого он выбрал место и приготовил зажигательные устройства. На этапе подготовки к теракту злоумышленника задержали. Заведено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на него" и "Террористический акт".