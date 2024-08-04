ТАСС: подорвавший поезд под Рязанью попросил отправить его воевать на Украину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Имеющий гражданство РФ и Италии Руслан Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который подорвал в Рязанской области железную дорогу в прошлом году, попросил во время проведения следственных мероприятий отправить его в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили источники в полиции.

"Обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью", – уточнили в правоохранительных органах.

В ноябре 2023 года 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Это произошло из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта.

Позже стало известно о двух пострадавших в результате ЧП. Ими оказались машинист и его помощник. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что на железной дороге был произведен подрыв самодельного взрывного устройства.

Сидики задержали в 2023 году в его квартире в Рязани. Мужчину обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также повлекшему причинение тяжкого имущественного ущерба. Свою вину он признал и полностью раскаялся в содеянном.

По информации СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, Сидики завербовали спецслужбы Украины в одном из запрещенных в РФ мессенджеров. Ему удалось совершить подрыв с третьего раза, пропустив два поезда с личным составом ВС РФ и техникой. Несмотря на обещанные за теракт 15 тысяч долларов, никаких денег ему не перевели.

