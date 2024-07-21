ТАСС: подрывник железной дороги под Рязанью полностью раскаялся в содеянном

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики, признавший вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в прошлом году, полностью раскаялся в содеянном и рассказал, что должен был получить за теракт 15 тысяч долларов от украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Сидики завербовали спецслужбы Украины в одном из запрещенных в РФ мессенджеров. Несмотря на все обещания, никаких денег ему по итогу не перевели.

Мужчину задержали в 2023 году в его квартире в Рязани. Ему удалось совершить подрыв с третьего раза, пропустив два поезда с личным составом ВС РФ, техникой и вооружением.

Сидики обвиняют в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также повлекшему причинение тяжкого имущественного ущерба. Отмечается, что до задержания он работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани.

В ноябре прошлого года 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Сообщалось, что это случилось из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. Вместе с тем произошедшее не повлияло на движение пассажирских составов.

Позже стало известно о двух пострадавших в результате ЧП. Ими оказались машинист и его помощник. Правоохранители приступили к комплексу мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи уточнили, что на железной дороге был произведен подрыв самодельного взрывного устройства.