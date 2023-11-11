Два человека пострадали после схода вагонов с рельсов в Рязанской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Машинист и помощник машиниста пострадали из-за схода с рельсов грузовых вагонов в Рязанской области 11 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Двоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту организована доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Правоохранители приступили к комплексу мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

Утром 11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Это случилось из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. Произошедшее не повлияло на движение пассажирских составов, сообщали в МЖД.

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