Женщина погибла после падения под поезд на станции "Улица 1905 года" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина погибла в результате падения под прибывающий поезд на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Падение произошло на станции метро "Улица 1905 года". Под прибывающий поезд на жесткий путь упала женщина, она погибла", – говорится в сообщении.

Утром 28 сентября на Таганско-Краснопресненской линии метро поезда не шли от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной" из-за человека на путях.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточняли, что в обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение вводится в график.

На Кольцевой линии метро нет движения поездов по часовой стрелке