В Оренбуржье частично разрушено здание станции из-за схода грузовых вагонов с рельсов

Фото: телеграм-канал "Уральская транспортная прокуратура"

Двухэтажное здание станции частично разрушилось в результате схода грузовых вагонов с рельсов в Оренбургской области, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пять грузовых полувагонов сошли с рельсов во время выполнения маневровых работ, уточнили в ведомстве. Инцидент произошел на подъездном железнодорожном пути станции Меновой двор.

В настоящее время сотрудники ведомства работают над установлением причины произошедшего. В целях координации действий правоохранительных органов на место прибыл уполномоченный транспортный прокурор.

Вместе с тем прокуратура Оренбургского транспортного района начала проверку исполнения законов РФ в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел в 16:50 по местному времени (14:50 мск). В результате случившегося никто не пострадал. Угроза экологической безопасности также отсутствует.

При этом случившееся не повлияло на движение других поездов. На место ЧП был направлен восстановительный поезд, который выехал со станции Оренбург.