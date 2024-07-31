Электровоз и 9 вагонов получили серьезные повреждения из-за ДТП под Волгоградом

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В результате ДТП с грузовиком и поездом в Волгоградской области серьезные повреждения получил электровоз и 9 пассажирских вагонов, сообщает пресс-служба РЖД.

Холдинг уточнил, что ему был нанесен значительный ущерб, его размер устанавливается. Специалисты определят возможность восстановительного ремонта, однако речь может идти о полном списании отдельных единиц подвижного состава.

Из-за произошедшего схода вагонов также заменили в общей сложности 300 метров железнодорожного пути и 250 метров контактной сети.

В сообщении отметили, что железнодорожная инфраструктура и вагоны РЖД застрахованы. Страховая компания после выплаты компенсации вправе подать регрессный иск к виновнику ДТП.

9 из 20 вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов 29 июля. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

20 пострадавших в результате схода с рельсов поезда в Волгоградской области уже завершили стационарный этап лечения. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что среди них 11 детей. На данный момент в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 человек, включая ребенка.

