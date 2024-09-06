Прокуратура показала кадры столкновения электрички и "КамАЗ" в Петербурге

Видео: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала видеозапись с моментом ДТП в Санкт-Петербурге, где электричка врезалась в грузовик. Ролик доступен в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видно, как грузовик медленно выезжает на переезд, пересекает две линии рельсов. В это время по дальним путям следует электричка. При этом можно заметить, как на первых железнодорожных путях на переезде, которые успел пересечь грузовик, стоит другая электричка.

ДТП произошло днем 6 августа на перегоне Броневая – Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской железной дороги. Водитель грузовика выехал в 15:03 на железнодорожный переезд на красный свет перед приближающимся пригородным поездом № 6342, следующим сообщением Гатчина-Балтийская – Балтийский вокзал.

Машинист, в свою очередь, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В компании уточнили, что среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет, однако водитель автомобиля был травмирован.

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту ДТП. Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и последствий произошедшего.