Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль перевернулся в районе дома 132а на Варшавском шоссе в Москве. На месте происшествия работают оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

После аварии движение в сторону области было затруднено, позже его восстановили.

Ранее восемь человек погибли в результате ДТП на трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области. Водитель минивэна двигался от границы Казахстана в сторону Москвы. По предварительной информации, он не справился с управлением, в результате чего наехал на отбойник и опрокинулся.

В конце августа четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя легковушками под Тверью. ДТП случилось ночью на 231-м километре трассы М-11 "Нева". Предварительно, водитель "Газели" столкнулся с автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где врезался в автомобиль BMW.

