Восемь человек погибли в ДТП в Нижегородской области

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Восемь человек погибли в результате ДТП на трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Как рассказала собеседник агентства, водитель минивэна двигался от границы Казахстана в сторону Москвы. По предварительной информации, он не справился с управлением, в результате чего наехал на отбойник и опрокинулся.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что в ДТП пострадали 16 человек, в их числе детей нет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехал прокурор района Евгений Матвеев.

В конце августа четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя легковушками под Тверью. ДТП случилось ночью на 231-м километре трассы М-11 "Нева". Предварительно, водитель "Газели" столкнулся с автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где врезался в автомобиль BMW.