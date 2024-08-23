Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя легковушками под Тверью

Фото: телеграм-канал "Тверь. Происшествия"

Четыре человека погибли в аварии с "Газелью" и двумя легковыми автомобилями в Торжокском районе Тверской области. Об этом прокуратура региона сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, ДТП случилось ночью на 231-м километре трассы М-11 "Нева". Предварительно, водитель "Газели" столкнулся с автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где врезался в автомобиль BMW. Сообщалось, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя.

Как пишет "Автодор", в аварии погибли четверо. Там указали, что ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и отсутствия внимания на дороге. Грузовик ехал на высокой скорости, а после столкновения перевернулся и взорвался. Легковушки также сгорели. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее семь человек, в том числе двое детей, пострадали в аварии с туристическим автобусом на трассе в Усвятском районе Псковской области. Автобус ехал из Брянска в Санкт-Петербург. Водитель на скорости потерял управление транспортом и на неосвещенном участке дороги, на закруглении проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся на бок. У всех пострадавших диагностированы ушибы, госпитализация не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка.

