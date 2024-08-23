Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом под Псковом

Фото: телеграм-канал "Жесть по-Псковски"

Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе в Усвятском районе Псковской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел на 57-м километре трассы Великие Луки – Усвяты у деревни Церковище. Автобус ехал из Брянска в Санкт-Петербург, водитель на скорости потерял управление над транспортом и на неосвещенном участке дороги, на закруглении проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Среди семи пострадавших были жители Орла, Брянска и Калужской области, а также двое несовершеннолетних – мальчик 2014 года рождения и девочка 2013 года рождения. При этом никому из граждан не понадобилась госпитализация, у них диагностированы ушибы.

"На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. По этому факту проводится проверка. Водитель трезв, пассажиры ожидают резервный автобус", – уточнили в пресс-службе.

Ранее ребенок пострадал в результате ДТП на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Удальцова, в районе дома 60. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор.

