Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 10:48

Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом под Псковом

Фото: телеграм-канал "Жесть по-Псковски"

Семь человек, включая двух детей, пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом на трассе в Усвятском районе Псковской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел на 57-м километре трассы Великие Луки – Усвяты у деревни Церковище. Автобус ехал из Брянска в Санкт-Петербург, водитель на скорости потерял управление над транспортом и на неосвещенном участке дороги, на закруглении проезжей части, съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Среди семи пострадавших были жители Орла, Брянска и Калужской области, а также двое несовершеннолетних – мальчик 2014 года рождения и девочка 2013 года рождения. При этом никому из граждан не понадобилась госпитализация, у них диагностированы ушибы.

"На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. По этому факту проводится проверка. Водитель трезв, пассажиры ожидают резервный автобус", – уточнили в пресс-службе.

Ранее ребенок пострадал в результате ДТП на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Удальцова, в районе дома 60. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор.

Столичная прокуратура опубликовала кадры аварии на улице Удальцова

Читайте также


происшествияДТПрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика