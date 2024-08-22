22 августа, 08:15Происшествия
Автомобиль опрокинулся на внешней стороне 29-го км МКАД
Фото: depositphotos/Emevil
На внешней стороне 29-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги в районе съезда № 30А опрокинулся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы города. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и уточняют информацию о пострадавших.
В связи с дорожно-транспортным происшествием движение на участке 1,2 километра затруднено. Транспортное ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.
Ранее ребенок пострадал в результате ДТП на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Удальцова, в районе дома 60. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор.
Столичная прокуратура опубликовала кадры аварии на улице Удальцова