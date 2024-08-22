ДТП с тремя автомобилями произошло на шоссе Энтузиастов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов, в районе дома 66/1. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые выясняют обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ребенок пострадал ранее в результате ДТП на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Удальцова, в районе дома 60. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор.

Еще одно ЧП произошло на Большой Дорогомиловской улице, где загорелся автомобиль. Из-за произошедшего движение на данном участке также было затруднено.