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Автомобиль загорелся на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, ЧП произошло в районе дома 8А. На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

Ранее в районе подмосковного Раменского столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, четверо пострадали. По данным Госавтоинспекции, водитель Ford выехал на встречную полосу дороги и врезался в Lexus. Среди пострадавших оказались двое детей, они доставлены в больницу.

До этого два человека получили травмы в массовой аварии на 45-м километре МКАД. В машины, стоящие на съезде, на полной скорости врезался самосвал. От сильного удара автомобили вынесло на соседние полосы, а грузовик занесло на обочину. Пострадавших увезли в больницу.