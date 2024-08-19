Подмосковных водителей предупредили о начале гона у лосей в конце августа

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Подмосковных водителей предупредили о начале гона лосей с конца августа до начала октября, в связи с чем животные становятся агрессивными и могут выбегать на дороги. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В ведомстве водителей попросили соблюдать осторожность при встрече с лосями, так как эти крупные животные могут быть опасны для человека. В министерстве также уточнили, что растительноядные довольно часто встречаются на территории Подмосковья.

Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим в местах, где установлены знаки "Дикие животные", а в темное время суток – включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

"Что касается сбитых на дороге зверей, то за такие случаи всегда несет ответственность водитель, поскольку дикие животные никому конкретно не принадлежат, то считается, что ущерб в таком случае причинен государству и, соответственно, его необходимо возместить", – приводит пресс-служба слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.

Ранее двое взрослых погибли и двое детей получили травмы после столкновения легкового автомобиля с лосем в Нижегородской области. Детей госпитализировали в Уренскую ЦРБ, где оказали необходимую медпомощь. От столкновения с животным машина получила сильные механические повреждения.

