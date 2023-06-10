Два человека погибли после столкновения автомобиля с лосем в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Нижегородской области"

Двое взрослых погибли и двое детей получили травмы после столкновения легкового автомобиля с лосем в Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ по региону.

Происшествие произошло недалеко от села Большое Карпово в Уренском районе.

"От столкновения с животным легковой автомобиль получил сильные механические повреждения – люди внутри оказались зажаты. Пожарные и спасатели деблокировали всех участников аварии", – говорится в сообщении.

Пострадали двое детей – девочка 2015 года рождения и мальчик 2019 года рождения. Их госпитализировали в Уренскую ЦРБ. Мужчина, который был за рулем, а также женщина-пассажир погибли.

Ранее сообщалось, что на улице Трубной в Москве водитель автомобиля сбил девушку на самокате. Пострадавшую госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

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