Водителей в России станут наказывать за "лекарственное опьянение"

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За вождение автомобиля после приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, начнут наказывать, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По его словам, поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законодатели приравняют прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.

Груздев напомнил, что действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию.

Он рассказал, что в перечень соответствующих лекарств могут включить анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения дополнят разделом, регламентирующим проведение этой процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакцию.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что транспортным средством не рекомендуется управлять после приема успокаивающих, снотворных и некоторых антигистаминных препаратов.

По ее словам, перед приемом любого лекарства следует внимательно прочитать его инструкцию и найти раздел, посвященный влиянию средства на вождение. Дело в том, что некоторые препараты могут снижать скорость реакции водителя, в результате чего увеличивается риск ДТП.