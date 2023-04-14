15:39Общество
Врач назвала лекарства, с которыми опасно сочетать грейпфрут
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Употребление грейпфрута во время приема лекарств для снижения уровня холестерина в крови (статинов) может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Грейпфрут блокирует выработку ферментов, которые расщепляют составляющие лекарств, и получается, что лекарственная нагрузка и сама дозировка препаратов становится выше", – объясняет специалист.
Если человек, принимающий статины, случайно съел грейпфрут один раз, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Но при регулярном употреблении этого фрукта организм может не справиться с чрезмерной нагрузкой, предупредила Соломатина. Поэтому грейпфрут лучше совсем исключить из рациона.
Ранее россиянам посоветовали не запивать лекарства чаем или кофе. Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что любые напитки, кроме чистой воды, будут вступать в реакцию с препаратами и химически изменять их. В результате действие медикаментов ослабнет или вообще окажется аннулировано.
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