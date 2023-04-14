Врач назвала лекарства, с которыми опасно сочетать грейпфрут

Фото: 123RF/myshakisia

Употребление грейпфрута во время приема лекарств для снижения уровня холестерина в крови (статинов) может привести к проблемам со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Грейпфрут блокирует выработку ферментов, которые расщепляют составляющие лекарств, и получается, что лекарственная нагрузка и сама дозировка препаратов становится выше", – объясняет специалист.

Если человек, принимающий статины, случайно съел грейпфрут один раз, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет. Но при регулярном употреблении этого фрукта организм может не справиться с чрезмерной нагрузкой, предупредила Соломатина. Поэтому грейпфрут лучше совсем исключить из рациона.





Елена Соломатина врач-диетолог Дозировка статинов при употреблении грейпфрута будет сильно превышена. Если человек уже имеет заболевание, связанное с неврологией, почечной либо с печеночной недостаточностью, то при регулярном применении статинов и грейпфрутового сока может быть повышение ферментов печени, усиление почечной недостаточности, увеличение частоты появления головокружений, спутанность сознания и слабость.

Ранее россиянам посоветовали не запивать лекарства чаем или кофе. Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила, что любые напитки, кроме чистой воды, будут вступать в реакцию с препаратами и химически изменять их. В результате действие медикаментов ослабнет или вообще окажется аннулировано.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!