Россиянам рассказали, где организму брать витамин С

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Витамин С не только защищает от болезней, но и отвечает за множество телесных процессов, в том числе за выработку коллагена, однако, несмотря на всю важность, в организме человека его содержится мало. О том, где организму брать этот микроэлемент, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В среднем взрослому человеку требуется 90 миллиграммов витамина С в сутки. Такое его количество содержится в четверти килограмма лимонов или в 45 граммах черной смородины. Однако в современных условиях потребность человека в витаминах выше, а потому значение приобретают витаминизированные продукты. Это могут быть фруктовые или овощные соки, консервы и даже молочные продукты.

Дополнительные поступления витамина С в организм могут потребоваться при беременности, проживании в холодных регионах, работе на вредных производствах и при воздействии на организм различных веществ, речь идет в том числе и о курении. О недостатке этого микроэлемента обычно свидетельствует кровоточивость десен. В крайних случаях его нехватка способна привести к цинге.

Большое количество витамина С содержится в ряде овощей, фруктов и ягод. Так, этот микроэлемент можно найти в сладком перце и шиповнике, смородине и облепихе, яблоках, ананасах и апельсинах, в помидорах и даже картофеле, а также в травах, например в петрушке или укропе. При этом важно помнить, что термическая обработка практически полностью уничтожает аскорбиновую кислоту.

Сохранить витамин при готовке тем не менее можно, для этого посуду следует накрывать крышкой: отсутствие контакта с воздухом снизит потери витамина вдвое. Если речь идет о варке, то следует класть продукты сразу в кипящую воду, предварительно добавив в нее немного уксуса. Также не рекомендуется использовать железную посуду. Важно помнить, что чем дольше тот или иной продукт подвергается термической обработке, тем меньше витаминов в нем остается.

Ранее диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина назвала наиболее важные для организма человека витамины. По ее словам, помимо витамина С к таким относятся D, A и K2. Они, в частности, отвечают за работу иммунной системы, метаболические реакции и свертываемость крови.



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