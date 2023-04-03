Диетолог перечислила самые важные витамины для человека

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Витамины нужны человеку для того, чтобы его организм правильно функционировал. О том, какие витамины считаются самыми важными, рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила эксперт, витамин D является одним из самых главных микроэлементов, которые необходимы человеку. Специалист объяснила, что он взаимодействует с генами, помогает правильной работе иммунной системы и предотвращает различные воспалительные процессы.

"Также стоит обратить внимание на витамин A, который важен для ряда метаболических реакций функций организма в целом. Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы", – добавила она.

Волынкина рассказала, что есть еще витамин К2, который влияет на свертываемость крови. По словам диетолога, его применяют с небольшим количеством жира и витамином D. Данный микроэлемент также помогает в метаболизме кальция.

Нельзя забывать и про витамин C. Он поддерживает иммунитет и является антиоксидантом.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев предупредил, что полный отказ от молочных продуктов повышает риск развития остеопороза. Если организм получал кальций именно из молочных продуктов, то при отказе от них данное минеральное вещество со временем будет вымываться. Однако проблем можно избежать, если употреблять другие продукты, в которых есть кальций и витамин B12, уточнил Арзамасцев.



"Доктор 24": витамин Д

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