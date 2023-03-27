Врач предупредил, что не все витамины можно запивать водой

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Не все витамины нужно запивать водой, некоторые необходимо проглатывать вместе с пищей, рассказал врач-остеопат Владимир Животов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Если нужно развести препарат в воде или непременно запить водой, об этом четко написано в инструкции. В абсолютном же большинстве случаев люди запивают водой витамины и нутрицевтические препараты просто по привычке!" – заявил врач.

Он добавил, что вода разбавляет концентрацию желудочного сока и пищеварительных ферментов, что только вредит процессу переваривания и усвоения. Животов подчеркнул, что лучше некоторые витамины съедать во время приема пищи, проглатывая вместе с ней.

"Если же в инструкции сказано, что препарат нужно запивать, разнесите прием этого препарата с приемом пищи по времени. Идеальная формула: пить можно за полчаса до еды или через два часа после", – посоветовал специалист.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова предупреждала о том, что запивать витамины крепким чаем или кофе не стоит, так как они снижают эффективность веществ. Она советовала выпивать напитки либо за 10–15 минут до приема витаминов, либо через 40 минут после. Белоусова предложила запивать препараты водой, отваром шиповника, компотом или морсом.



"Доктор 24": витамин Д

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