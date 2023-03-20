16:03Общество
Врач предупредил об опасности полного отказа от молочных продуктов
Фото: depositphotos/strelok
Полный отказ от молочных продуктов повышает риск развития остеопороза. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
В составе молочных продуктов также есть витамин B12, который важен для нормальной работы организма. "Витамин B12 отвечает за нервную систему и кроветворение. Также он участвует в метаболических процессах. Если человек получал B12 только из молочных продуктов и откажется от них, то может быть нехватка этого витамина, что тоже скажется на здоровье", – пояснил врач.
Однако проблем можно избежать, если употреблять другие продукты, в которых содержится кальций и витамин B12, уточнил Арзамасцев.
Ранее россиян предупредили об опасности йогуртов. Некоторые люди имеют скрытую непереносимость этого продукта. В результате его употребление способно привести к снижению иммунитета и вылиться в аутоиммунные проблемы. Кроме того, присутствующие в йогуртах подсластители могут повысить в крови уровень сахара.
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