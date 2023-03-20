Врач предупредил об опасности полного отказа от молочных продуктов

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Полный отказ от молочных продуктов повышает риск развития остеопороза. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если организм получал кальций именно из молочных продуктов, то при отказе от них данное минеральное вещество со временем будет вымываться. Это в дальнейшем обеспечит риски возникновения остеопороза. Самое опасное в том, что человек поначалу этого не ощущает. Он отказался от молока, вроде как проблем у него нет. Но постепенно этот процесс может развиваться.

В составе молочных продуктов также есть витамин B12, который важен для нормальной работы организма. "Витамин B12 отвечает за нервную систему и кроветворение. Также он участвует в метаболических процессах. Если человек получал B12 только из молочных продуктов и откажется от них, то может быть нехватка этого витамина, что тоже скажется на здоровье", – пояснил врач.

Однако проблем можно избежать, если употреблять другие продукты, в которых содержится кальций и витамин B12, уточнил Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Отказ от молочных продуктов в принципе может быть неопасен, если человек полностью заменяет те компоненты, которые содержатся в молоке. Витамин B12 есть в мясе. Кальций – это, как правило, какие-нибудь семена, также его много в зеленых продуктах. Но тут дело еще в усвояемости. Не факт, что он будет хорошо усваиваться, потому что молочные продукты считаются одними из лидеров по усвоению кальция.

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