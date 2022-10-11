Диетолог развеял мифы об обезжиренных продуктах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Диетолог Руслан Алиев предупредил о наличии вредных для здоровья компонентов в составе обезжиренных продуктов. Об этом специалист написал в личном телеграм-канале.

Эксперт объяснил, что зачастую обезжиренные продукты в процессе производства наполняют растительным жиром вместо животного, а также добавляют усилители вкуса, крахмал и ароматизаторы, а также быстрые углеводы в виде сахара.

Диетолог отдельно обратил внимание на то, что якобы полностью обезжиренные продукты все равно содержат в себе некоторый процент жирности.

"Яркие названия об отсутствии жира являются маркетинговым обманом", – подчеркнул Алиев.

При этом сам по себе процесс обезжиривания повышает долю содержания белка в продукте, но понижает количество полезных насыщенных жирных кислот. Кроме того, в продукте становится меньше жирорастворимых витаминов.

Врач-диетолог Полина Королева ранее призвала отказаться от монодиеты на основе обезжиренного творога из-за недостатка животных жиров и жирорастворимых витаминов. В качестве альтернативы специалист посоветовала 5-процентную версию продукта.

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