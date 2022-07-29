Врач объяснил, в чем польза пробиотиков и пребиотиков

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Пробиотики – это полезные бактерии, а пребиотики – это среда, необходимая для их роста. Об этом Москве 24 рассказал врач-эндокринолог, диетолог Виктор Жиляев.

"Есть понятие "микробиом". Это совокупность всех бактерий, которые проживают у нас в организме. Причем большая часть живет в кишечнике, около 50 триллионов. Это, кстати, больше, чем количество всех клеток в организме. Часть из них полезна, часть – нет. Но наш организм приспособился, в нем выстроился баланс", – объясняет он.

По словам Жиляева, микробиом влияет на огромное количество функций в организме. От него во многом зависит вес, настроение и даже риск развития различных заболеваний – от инфекционных до онкологических.





Виктор Жиляев врач-эндокринолог, диетолог Пробиотики – это как раз полезные бактерии, которые живут у нас в кишечнике. И мы их можем получать из продуктов питания. В первую очередь это кисломолочные продукты. Они наиболее богаты пробиотиками.

Источником пробиотиков может стать кефир, ряженка, простокваша, айран, тан – любые молочные продукты, которые прошли процесс ферментации, продолжает врач. Но есть несколько нюансов, на которые нужно обращать внимание при их покупке.

"Срок годности этих кисломолочных продуктов не должен превышать пяти суток. Обычно когда он больше, то это значит, что продукты прошли пастеризацию либо в них добавили консерванты, чтобы они дольше хранились. Это все снижает количество пробиотиков. Еще желательно, чтобы они не был обезжиренными", – рассказал врач в интервью программе "Доктор 24".

Эндокринолог отметил, что употреблять такие продукты особенно важно тем, кто прошел курс лечения антибиотиками. "Если человек пил антибиотики, у него не только вредные бактерии погибают, но и полезные. Поэтому таким людям и назначают препараты, которые содержат пробиотики", – добавил он.

"Кормом" для полезных бактерий служат пребиотики, объяснил Жиляев.





Виктор Жиляев врач-эндокринолог, диетолог Это пищевые волокна, клетчатка. Она содержится в различных видах овощей, фруктах. Овес содержит много клетчатки, а также бобовые, например фасоль, горох, чечевица.

"Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что нужно потреблять не менее 30 граммов клетчатки в сутки. Это количество содержится примерно в пяти-шести порциях овощей и фруктов. Чтобы упростить, одна порция равна сжатой ладони человека", – рассказал Жиляев.

Существует продукт, который содержит и пробиотики, и пребиотики – это квашеная капуста, указал специалист. "Врачи называют ее королевой микробиома, потому что она содержит пробиотики, так как прошла процесс брожения, и содержит пребиотики, так как в ней много клетчатки. Ее можно употреблять ежедневно", – говорит Жиляев.

Эндокринолог добавил, что если человек не привык есть много овощей, фруктов, кисломолочных продуктов, то вводить их в свой рацион нужно постепенно. Иначе это может привести к расстройству пищеварения.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, кому стоит исключить из рациона кукурузу. По словам специалиста, людям, страдающим от гастрита, колита и других проблем с ЖКТ, лучше не употреблять этот продукт, поскольку он содержит грубую клетчатку. Также кукурузу не следует есть пациентам с больной поджелудочной железой.

