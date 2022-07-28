Врач рассказал, чем опасно безалкогольное пиво

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Чрезмерное употребление безалкогольного пива может привести к набору веса и подавлению мужских гормонов у мужчин. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Хотя в этом напитке не содержится алкоголь, он все равно может оказывать негативное влияние на организм, подчеркивает эксперт.
"В любом случае этот напиток содержит в себе достаточно большую калорийность. При длительном употреблении он будет вызывать увеличение веса, потому что этот напиток, так же как и алкогольный, содержит достаточно большое количество углеводов, которые достаточно быстро усваиваются", – говорит специалист.
Поэтому тем, кто имеет проблемы углеводного обмена или лишний вес, безалкогольное пиво лучше исключить, советует Арзамасцев.
Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупредила об опасности, которую несет употребление разливного пива. Специалиста отметила, что этим напитком можно отравиться, если тара, где он хранился, не проходит тщательную санитарную обработку. То же самое касается и кранов, через которые разливают пиво.
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