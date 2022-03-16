Диетолог заявила, что риски от употребления пива превышают его пользу

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам не рассматривать пиво в качестве единственного источника антиоксидантов.

Ранее диетолог и шеф-повар Серена Пун заявила о пользе пива при его умеренном потреблении. По мнению специалиста, этот напиток может стать еще одним источником антиоксидантов для организма. В частности, кверцетина, эпикатехина и галловой кислоты, которые имеются в составе ячменного солода и хмеля.

По словам Кругловой, в пиве действительно содержатся витамины и антиоксиданты, но вред от его употребления превосходит пользу. Поэтому специалист посоветовала получать полезные вещества из других продуктов.

"В пиве содержатся, например, витамины группы B. Их не то чтобы много, но тем не менее да, они там есть. Плюс в пиве имеется некоторое количество углеводов. Это в какой-то мере может быть как источник энергии. Но, конечно, мы пиво не рассматриваем как источник углеводов или витаминов группы B ", – говорит врач.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Алкоголь и пиво, в частности, влияет на весь организм. Это нарушение усвоения питательных веществ. Казалось бы, человек получает все необходимые витамины и минералы, но они хуже усваиваются, поэтому развивается дефицитное состояние. Например, дефицит железа, магния, цинка, дефицит белка, хотя человек может много есть.

Диетолог обращает внимание, что в пиве содержатся фитоэстрогены, которые похожи на женские половые гормоны, поэтому при чрезмерном употреблении этого напитка у мужчин может меняться гормональный фон.

"Есть такое состояние – гинекомастия – это развитие молочных желез у мужчин, когда у них увеличивается грудь. Также это может проявляться набором веса, особенно в области талии. Может несколько меняться оволосение – менее интенсивно будет расти борода, усы, растительность на лице. При нарушении и изменении гормонального статуса может наблюдаться и снижение либидо", – предупреждает врач.

Кроме того, вопреки распространенному мнению, употребление другого алкогольного напитка – красного вина – не оказывает существенного влияния на предотвращение некоторых заболеваний, говорит диетолог.

"Есть такое расхожее мнение, что красное вино как будто бы обладает антиоксидантной активностью и это может профилактировать онкологические заболевания, метаболические нарушения, например сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. Но более крупные исследования показывают, что это вряд ли так. То есть вино на самом деле не настолько влияет, как раньше про это думали. Пить его ради "пользы" точно не надо. Если человек не пьет, то и хорошо, что не пьет", – поясняет Круглова.

По словам диетолога, антиоксиданты, которые помогут в профилактике заболеваний, можно получить из других продуктов. "Это овощи темно-зеленых цветов, это темно-зеленая листовая зелень, ягоды ярких цветов. Поэтому можно обойтись без алкоголя и, используя другие продукты, получить пользу", – подчеркнула врач.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Есть французский парадокс. Считается, что французы употребляют много алкоголя, но при этом как будто бы у них меньше встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы. Но при более тщательном исследовании их рациона стало понятно, что они используют много растительной пищи – это овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, поэтому говорить, что это только влияние вина – вряд ли.

Ранее главный нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн предупредил, что рассуждения о пользе пива для почек являются мифом, поскольку оно наносит органам двойной вред. По словам специалиста, при употреблении этого пенного напитка люди ощущают более частые позывы к мочеиспусканию. Для организма это неполезно, поскольку происходит обезвоживание и все полезные вещества вытягиваются из межклеточного пространства.