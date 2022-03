Диетолог назвала неожиданную пользу пива

Фото: depositphotos/belchonock

При умеренном употреблении пиво может стать источником полезных для организма антиоксидантов, заявила диетолог и шеф-повар Серена Пун.

По ее словам, злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а хмель и ячменный солод включают в состав галловую кислоту, кверцетин и эпикатехин.

"Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить ваши клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней", – приводит слова Пун портал Eat This, Not That.

В то же время эксперт подчеркнула, что чрезмерное употребление этого напитка приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Например, злоупотребление пивом может стать причиной лишнего веса, гипертонии и расстройства пищеварения.

Ранее главный нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн развеял миф о пользе пива для почек. По словам специалиста, этот напиток не промывает почки, как принято считать, а, наоборот, наносит им двойной вред.

Он объяснил, что, употребляя пиво, человек испытывает более частые позывы мочеиспускания, что не так хорошо, как может показаться. Дело в том, что в этот момент происходит обезвоживание организма, из межклеточного пространства вытягиваются все полезные вещества.