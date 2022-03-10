Главный нарколог Москвы развеял миф о пользе пива для почек

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Пиво не промывает почки, как принято считать, а, наоборот, наносит им двойной вред, обезвоживая организм. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный нарколог столичного Депздрава Евгений Брюн.
Он объяснил, что, употребляя пиво, человек испытывает более частые позывы мочеиспускания, что не так хорошо, как может показаться. Дело в том, что в этот момент происходит обезвоживание организма, из межклеточного пространства вытягиваются все полезные вещества.
"Много говорят о пиве как о витаминном напитке или жидком хлебе, но это неправда. Как и не правда про утоление жажды. В его составе есть и алкоголь, и углеводные компоненты в большом количестве, что нагружает почки", – продолжил Брюн.
Нарколог подчеркнул, что разницы в том, какой алкоголь пить, нет – спирт является токсичным веществом, которое влияет на весь организм и заставляет почки усиленно работать. Значение с точки зрения поражающего воздействия имеет только количество и качество спиртного. Так, крепкий алкоголь значительно более пагубно влияет на почки.
По словам Брюна, предупредить или компенсировать токсичное воздействие этих напитков никак нельзя: негативные последствия, хоть и не столь критичные, наступят уже после первого употребления. Как долго почки смогут сохранять свой ресурс, зависит только от индивидуальных особенностей человека – более слабые почки придут в негодность быстрее.
"Люди, которые злоупотребляют алкоголем и имеют свою патологию почки, рискуют лишиться функций почек и стать пациентами отделений искусственной почки. <...> Поэтому алкоголь и почки понятия несовместимы", – подытожил специалист.
Ранее британские медики выяснили, что регулярное и обильное употребление алкоголя способствует развитию онкологии. По словам специалистов, злоупотребление спиртным влечет развитие рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы. Дело в том, что в организме этанол превращается в ацетальдегид, который повреждает клетки и не дает им восстановиться.
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