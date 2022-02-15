Врач назвала напиток, повышающий риск инсульта в 5 раз

Фото: depositphotos/BrunoWeltmann
У людей, которые регулярно употребляют энергетические напитки, в пять раз выше риск инсульта. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на ревматолога, доктора медицинских наук Рулу Хаджи-Али.
"Некоторые из тех, кто их (энергетики. – Прим. ред.) пьет, попадают в больницу с инсультом или серьезными внутримозговыми кровоизлияниями. Обычно это молодые люди от 30 до 40 лет, у которых нет других проблем со здоровьем", – сказала Хаджи-Али.
По ее словам, это обусловлено крайне высоким содержанием кофеина в энергетиках. Некоторые производители маскируют его с помощью гуараны, однако его там все равно в два раза больше, чем в кофе.
Врач подчеркнула, что умеренное количество кофеина полезно для организма, однако если с ним переборщить, это может обернуться в том числе смертельными последствиями.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что разовое употребление энергетика неопасно, однако при ежедневном употреблении можно заработать проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом. Также она не рекомендовала смешивать их с алкоголем и кофе, поскольку это может оказать повышенную нагрузку на сердце.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: