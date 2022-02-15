Врач назвала напиток, повышающий риск инсульта в 5 раз

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У людей, которые регулярно употребляют энергетические напитки, в пять раз выше риск инсульта. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на ревматолога, доктора медицинских наук Рулу Хаджи-Али.

"Некоторые из тех, кто их (энергетики. – Прим. ред.) пьет, попадают в больницу с инсультом или серьезными внутримозговыми кровоизлияниями. Обычно это молодые люди от 30 до 40 лет, у которых нет других проблем со здоровьем", – сказала Хаджи-Али.

По ее словам, это обусловлено крайне высоким содержанием кофеина в энергетиках. Некоторые производители маскируют его с помощью гуараны, однако его там все равно в два раза больше, чем в кофе.

Врач подчеркнула, что умеренное количество кофеина полезно для организма, однако если с ним переборщить, это может обернуться в том числе смертельными последствиями.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, что разовое употребление энергетика неопасно, однако при ежедневном употреблении можно заработать проблемы с нервной системой и желудочно-кишечным трактом. Также она не рекомендовала смешивать их с алкоголем и кофе, поскольку это может оказать повышенную нагрузку на сердце.