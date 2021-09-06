Врач рассказала о последствиях ежедневного употребления энергетиков

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Ежедневное употребление энергетических напитков может спровоцировать проблемы с нервной системой, сердцем и желудочно-кишечным трактом, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева. Об этом сообщает РИА Новости.

Она пояснила, что энергетики содержат большое количество кофеина, гуараны, женьшеня, таурина и других стимулирующих веществ. Их эффект длится примерно три-четыре часа, после чего человек начинает испытывать еще большую усталость.

"Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью", – уточнила Кораблева.

По ее словам, энергетические напитки могут оказывать дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, поэтому их не стоит смешивать с алкоголем и кофе. Также Кораблева порекомендовала не употреблять их после спортивных нагрузок или тяжелой физической работы.

"Бесконтрольное употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Напиток газированный в больших дозах способен повышать кислотность желудка, вызывать вздутие живота и диарею", – предупредила специалист.

Как ранее рассказала онколог Елена Смирнова, соки, газированная вода и энергетики способны увеличивать риск возникновения рака толстой кишки в два раза. В своем обращении эксперт сослалась на исследование врачей Вашингтонского университета.