Врачи оценили предложение запретить продавать энергетики несовершеннолетним

В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, поскольку из-за их употребления могут развиться и обостриться различные заболевания. Сейчас такая мера действует в некоторых регионах страны на местном уровне. Разбираемся, нужно ли вводить запрет на продажу энергетических напитков и чем опасно для детей их употребление.

Энергетический запрет

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец просит на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующие предложения направлены в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг и профильный комитет Госдумы.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому <...> прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей.

По словам Волынец, для производства энергетиков используют большое количество кофеина, различные стимуляторы, таурин, красители и ароматизаторы. Частое употребление таких напитков может привести к различным заболеваниям, например гастриту и обострению язвенной болезни, а также к спутанности сознания, аритмии и многим другим, подчеркнула она. При этом дети не в состоянии самостоятельно определить вред от них.

К тому же в магазинах энергетики часто размещают рядом с другими напитками, из-за чего создается обманчивое представление о безобидности первых. Это беспокоит врачей и родителей, добавила Волынец. Именно поэтому в некоторых регионах страны на местном уровне уже действует запрет на продажу энергетических напитков детям.

Весь спектр последствий

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с Москвой 24 высказалась за введение запрета продавать энергетики несовершеннолетним.

"У подростков идет развитие всех систем организма, психоэмоциональная перестройка. Нервная система, сосудистая – все функции организма перестраиваются. А энергетики, которые в большинстве своем содержат кофеин и адреналин, конечно, сейчас им не нужны. От них поднимается давление, увеличивается частота сердечных сокращений, а у подростка она и так повышена. Все это может привести к сердечно-сосудистым, нервно-психическим отклонениям, к искаженным реакциям", – сказала эксперт.

В свою очередь, врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев подтвердил, что употребление энергетиков несовершеннолетними может привести к печальным последствиям.

"Энергетик – психостимулятор. По привыканию его можно приравнять к алкогольной и наркотической зависимости", – сказал он.





Алексей Казанцев врач – психиатр-нарколог Энергетик в первую очередь воздействует на сон: развивается стабильная бессонница. И даже сон, который бывает, кратковременный, тревожный, с кошмарными яркими сновидениями. Довольно часто пробуждение приносит ощущение усталости. Из-за нарушения сна проявляется избыточная злоба, могут возникать неврозоподобные состояния.

А плохой сон влечет за собой различные когнитивные нарушения: ухудшение памяти и скорости реакции, добавил специалист.

Вместе с тем, по словам Казанцева, в подростковом возрасте могут быть "спящие" неврологические и психиатрические заболевания, для которых спусковым механизмом станет употребление энергетиков. Также есть риск возникновения проблем в работе сердца и желудочно-кишечного тракта. "Употребление любого психостимулятора приводит к тому, что человеку не хочется есть. Тем более там высокое содержание углеводов, что способствует набору веса", – предостерег врач.

Не исключено и возникновение сахарного диабета, поскольку в энергетике содержится большое количество сахарозы и фруктозы, объяснил он.

Кроме того, употребление энергетиков в современном мире, по мнению специалиста, провоцируют зависание в различных соцсетях и компьютерных играх и меняют образ жизни. "Ты должен быть активен, востребован, должен постоянно генерировать какие-то идеи и их воплощать и, соответственно, должен мало спать. И тут, конечно, вмешиваются психостимуляторы в виде энергетика", – подытожил Казанцев.