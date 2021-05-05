Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:01

Главная / Истории /

Врачи оценили предложение запретить продавать энергетики несовершеннолетним

Без допинга. Стоит ли вводить запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
общество

В России предложили на федеральном уровне запретить продажу энергетиков несовершеннолетним, поскольку из-за их употребления могут развиться и обостриться различные заболевания. Сейчас такая мера действует в некоторых регионах страны на местном уровне. Разбираемся, нужно ли вводить запрет на продажу энергетических напитков и чем опасно для детей их употребление.

Энергетический запрет

Фото: depositphotos/heromen30

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец просит на федеральном уровне запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Соответствующие предложения направлены в Минздрав, Роспотребнадзор, Минпромторг и профильный комитет Госдумы.

В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому <...> прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

По словам Волынец, для производства энергетиков используют большое количество кофеина, различные стимуляторы, таурин, красители и ароматизаторы. Частое употребление таких напитков может привести к различным заболеваниям, например гастриту и обострению язвенной болезни, а также к спутанности сознания, аритмии и многим другим, подчеркнула она. При этом дети не в состоянии самостоятельно определить вред от них.

К тому же в магазинах энергетики часто размещают рядом с другими напитками, из-за чего создается обманчивое представление о безобидности первых. Это беспокоит врачей и родителей, добавила Волынец. Именно поэтому в некоторых регионах страны на местном уровне уже действует запрет на продажу энергетических напитков детям.

Весь спектр последствий

Фото: depositphotos/KrisCole

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева в беседе с Москвой 24 высказалась за введение запрета продавать энергетики несовершеннолетним.

"У подростков идет развитие всех систем организма, психоэмоциональная перестройка. Нервная система, сосудистая – все функции организма перестраиваются. А энергетики, которые в большинстве своем содержат кофеин и адреналин, конечно, сейчас им не нужны. От них поднимается давление, увеличивается частота сердечных сокращений, а у подростка она и так повышена. Все это может привести к сердечно-сосудистым, нервно-психическим отклонениям, к искаженным реакциям", – сказала эксперт.

В свою очередь, врач – психиатр-нарколог Алексей Казанцев подтвердил, что употребление энергетиков несовершеннолетними может привести к печальным последствиям.

"Энергетик – психостимулятор. По привыканию его можно приравнять к алкогольной и наркотической зависимости", – сказал он.

Энергетик в первую очередь воздействует на сон: развивается стабильная бессонница. И даже сон, который бывает, кратковременный, тревожный, с кошмарными яркими сновидениями. Довольно часто пробуждение приносит ощущение усталости. Из-за нарушения сна проявляется избыточная злоба, могут возникать неврозоподобные состояния.
Алексей Казанцев
врач – психиатр-нарколог

А плохой сон влечет за собой различные когнитивные нарушения: ухудшение памяти и скорости реакции, добавил специалист.

Вместе с тем, по словам Казанцева, в подростковом возрасте могут быть "спящие" неврологические и психиатрические заболевания, для которых спусковым механизмом станет употребление энергетиков. Также есть риск возникновения проблем в работе сердца и желудочно-кишечного тракта. "Употребление любого психостимулятора приводит к тому, что человеку не хочется есть. Тем более там высокое содержание углеводов, что способствует набору веса", – предостерег врач.

Не исключено и возникновение сахарного диабета, поскольку в энергетике содержится большое количество сахарозы и фруктозы, объяснил он.

Кроме того, употребление энергетиков в современном мире, по мнению специалиста, провоцируют зависание в различных соцсетях и компьютерных играх и меняют образ жизни. "Ты должен быть активен, востребован, должен постоянно генерировать какие-то идеи и их воплощать и, соответственно, должен мало спать. И тут, конечно, вмешиваются психостимуляторы в виде энергетика", – подытожил Казанцев.

Читайте также

Соболева Илона

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать