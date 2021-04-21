Врач рассказал о пользе и вреде березового сока

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Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал о пользе и вреде березового сока. Об этом сообщает "Мир 24".

По словам специалиста, данный продукт обогащен витаминами – калием, натрием, магнием, кальцием, железом – и микроэлементами, именно поэтому его с древних времен употребляли в качестве средства для борьбы с весенним авитаминозом.

"Но ценен не сам по себе березовый сок, а результат его брожения. В основном наши предки готовили из березового сока слабоалкогольный напиток, который помогал им восполнить недостаток витаминов в период Великого поста. Для этого они собирали березовый сок, добавляли туда мед, иногда немного молока и выставляли все это на солнце, чтобы напиток перебродил. Его употребляли как квас или медовуху. Самыми главными компонентами полезности такого напитка являются витамины B1 и B12, а также микробиоты – бактерии, которые заселяют кишечник и помогают организму справиться с последствиями пищевых ограничений в период поста или болезней", – рассказал Серебрянский.

Березовый сок можно употреблять при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, заболеваниях печени, желчного пузыря, артрите, туберкулезе, ревматизме. Напиток повышает иммунитет при простудных, инфекционных и аллергических заболеваниях, а также очищает кровь и усиливает обменные процессы. При этом уточняется, что березовый сок не является лекарственным средством. Напиток противопоказан людям с индивидуальной непереносимостью, при аллергии на пыльцу, березовые сережки и мочекаменной болезни.

По словам врача, березовый сок собирают весной до распускания почек. Для того чтобы проверить, началось ли выделение сока, на стволе дерева можно сделать укол шилом. Если в месте прокола выделяется капля, то можно собирать сок.

Выделяется он чаще всего днем, поскольку ночью дерево спит. Лучше всего собирать сок с 10:00 до 18:00 на деревьях, которые выходят на солнечную сторону, отметил специалист.

"Поскольку корни березы уходят глубоко в землю, она не впитывает вредные вещества с поверхности почвы. Но собирать сок лучше подальше от оживленных трасс, промышленных предприятий и неблагоприятных с точки зрения экологии районов. Несмотря на то что корни не впитывают вредные вещества из почвы, само дерево способно их аккумулировать", – подчеркнул специалист.

Для сбора необходимо проделать на дереве неглубокий надрез или просверлить его буравчиком на глубину 2–3 сантиметра. В отверстие необходимо вставить желоб, по которому и будет стекать жидкость в заранее подготовленную емкость.

После процесса порез необходимо заделать воском, хозяйственным мылом, пластилином или забить его сухим мхом.

Ранее диетолог рассказала, что взрослый здоровый человек может выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока без вреда для организма. При этом чрезмерное потребление этого напитка может обернуться расстройством желудочно-кишечного тракта и вызвать аллергию.

