Врач рассказала, почему возникает сезонная аллергия

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Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, почему возникает сезонная аллергия. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, такая аллергия обусловлена повышенной чувствительностью организма на пыльцу. Специалист рассказала, что аллергия на пыльцу растений можно осложняться перекрестной пищевой аллергией. Она проявляется весь год на фрукты, овощи, травы, употребляемые в пищу.

Логина отметила, что аллергия – это необычная гипериммунная реакция на чужеродные для человека генетические факторы (аллергены). Они не обладают самостоятельными болезнетворными свойствами, однако из-за нарушений иммунитета даже у здоровых людей может возникнуть ситуация, когда безвредная пыльца березы может вызвать аллергию, уточнила врач.

Ранее врач-диетолог заявила, что в период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд.