Врач назвала опасные для аллергиков продукты в период обострения

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В период обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде, исключив из рациона некоторые продукты, а также жареную пищу и фастфуд, заявила врач-диетолог Светлана Титова.

Она отметила, что, если страдающие от поллиноза – сезонного проявления аллергии – будут пренебрегать этой рекомендацией, их самочувствие может серьезно ухудшиться.

"При поллинозе нельзя обострять ситуацию и употреблять аллергенные продукты, такие как цитрусовые и мед. У многих есть аллергия на лактозу, которая способна спровоцировать осложнения. Выпил молока, добавилась аллергия и началось обострение. Надо пить больше воды и не употреблять аллергенов", – приводит слова Титовой телеканал "Звезда".

Она отметила, что зачастую аллергическую реакцию запускает не сам продукт, а содержащиеся в нем добавки – усилители вкуса, ароматизаторы и красители.

"Нужно есть натуральные продукты. Старайтесь знать, что у вас на тарелке", – посоветовала эксперт.

Титова напомнила и про шоколад, являющийся достаточно мощным аллергеном. Она отметила, что выбирать стоит темный шоколад, содержание какао в котором превышает 70%.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что жители городов больше подвержены сезонной аллергии, чем те, кто проживает в сельской местности. Страдающие аллергией часто реагируют на пыльцу березы, ольхи, лещины и дуба.