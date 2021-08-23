Онколог назвала вдвое повышающие риск рака кишечника напитки

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Соки, газировка и энергетики увеличивают риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза, сообщила в своем Instagram онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.

"Точные причины пока неясны, возможно, все дело в увеличении количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитии ожирения и местного воспаления в стенке кишки", – уточнила врач.



Отмечается, что исследование проводилось на протяжении 14 лет, в нем приняли участие 95 тысяч женщин. Выяснилось, что при ежедневном употреблении более полулитра сладких напитков в день рак толстой кишки у взрослых встречался в два раза чаще. У подростков степень риска возрастала на треть и не снижалась даже при исключении соков и газировок в более позднем возрасте.

Также Смирнова отметила, что к опасным для кишечника напиткам может относиться и компот с высоким содержанием сахара.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала ожирение в области талии главным предвестником сахарного диабета.