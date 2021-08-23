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Общество

08:00

Терапевт рассказала о главном предвестнике сахарного диабета

общество медицина эксклюзив

Фото: depositphotos/belchonock

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала главный предвестник сахарного диабета.

"Ожирение в области талии – признак, указывающий на то, что ожирение затронуло и внутренние органы. Это один из признаков метаболического синдрома. А метаболический синдром опасен тем, что очень часто приводит к сахарному диабету", – заявила специалист.

По ее словам, человек может самостоятельно проверить, находится ли он в группе риска. Для этого потребуется померить сантиметровой лентой себе талию.

Если у женщин обхват превышает 80 сантиметров, а у мужчин – 100 сантиметров, этого уже достаточно, чтобы обратиться за консультацией к терапевту. Нужно оценить состояние печени, поджелудочной железы, выяснить, все ли хорошо с обменом глюкозы, потому что ожирение в области талии может быть первым предшественником сахарного диабета.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Как отмечает Чернышова, своевременное выявление ожирения в талии и обращение к врачу могут помочь избежать сахарного диабета.

"Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время – от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться", – заключила терапевт.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, какие анализы для контроля здоровья организма необходимо сдавать ежегодно. В список специалиста вошли общий анализ крови, биохимия крови и общий анализ мочи.

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