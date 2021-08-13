Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать каждый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в разговоре с Москвой 24 рассказала, какие анализы необходимо сдавать ежегодно для контроля здоровья организма.

"Самые главные анализы, которые всегда при консультации назначают, – это общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимический анализ крови. Каждый из них настоятельно рекомендуется сдавать не реже раза в год, в случае если человек не стоит на диспансерном учете с каким-либо заболеванием", – рассказала специалист.

Самый первый и самый главный анализ у терапевтов – это общий анализ крови, отмечает Лапа. Его необходимо сдавать при любой жалобе на здоровье.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Самое главное, что может выявить общий анализ крови, – это анемия и нарушения в клеточном иммунитете. Также по этому анализу сразу видны воспалительные процессы – как общие, так и в хронической форме. Любые нарушения показателей в этом анализе могут стать поводом для более детального обращения к врачу.

Биохимический анализ крови, по словам терапевта, детально отражает работу органов и других процессов в организме. "Например, билирубин, который измеряет этот анализ, показателен с точки зрения работы печени. Уровень глюкозы может говорить о наличии сахарного диабета. Амилаза отражает работу поджелудочной железы", – пояснила терапевт.

Что касается общего анализа мочи, он также показывает общее состояние организма, может выявить наличие воспалительных процессов и, конечно, отражает работу почек, добавила специалист.

"Он показывает, хорошо ли работают почки, фильтруют ли они, есть ли камни. Да и вообще по этому анализу можно составить представление не только о состоянии организма, но и о его питании", – рассказала Лапа.

Эти три анализа в совокупности могут показать наличие в организме серьезных проблем, воспалительных и даже опухолевых процессов, заключила терапевт.

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