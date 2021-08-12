Врач рассказал об опасности COVID-19 у детей

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Врач-педиатр клинического госпиталя Лапино "Мать и дитя" Антон Равдин рассказал об опасности COVID-19 у детей, сообщает РИА Новости.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора, около 10% процентов заболевших COVID-19 – дети. Большинство из них переносят болезнь легко, однако детские ковидные отделения заполнены.

"Дети от ковида практически всегда выздоравливают. Единичные трагические случаи по России связаны с очень тяжелыми сопутствующими патологиями. Но обращаться за помощью стали в разы чаще. Это заметно даже по таким косвенным признакам, как отказы от плановых госпитализаций: дети в регионах болеют ковидом и не могут приехать в Москву", – рассказал специалист.

По словам врача-педиатра, среди симптомов коронавирусной инфекции у детей первого года жизни – вялость, сонливость и температура до 38 градусов. Также они часто капризничают и мало едят, хотя у них нет таких симптомов, как кашель и насморк.

"Самому маленькому – пять дней от роду. В стационаре он провел около десяти дней, поражение легких дошло до 50%. Теперь он полностью здоров. Про отдаленные последствия говорить пока рано, прошло всего пару месяцев", – поделился Антон Равдин.

Ранее стало известно, что вакцина от COVID-19 для детей и подростков может быть зарегистрирована к середине сентября текущего года.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, сейчас идет подготовка отчета перед расширенной второй фазой клинических испытаний. Академик добавил, что если же необходимо будет "делать третью фазу на выборке в 3 тысячи человек", сроки регистрации вакцины придется немного сдвинуть.