95% роддомов и перинатальных центров Москвы подключили к ЕМИАС

Почти все роддома и перинатальные центры Москвы подключили к единой цифровой платформе. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря системе ЕМИАС у врачей теперь есть доступ к электронным картам пациенток. Это позволяет учитывать все данные об их здоровье и обеспечивать более качественную медицинскую помощь.

Кроме того, система позволяет вести медицинскую историю ребенка в цифровом виде с самого рождения. Благодаря этому у родителей всегда есть свободный и быстрый доступ ко всем данным, которые касаются здоровья детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.