Свыше 90% роддомов и перинатальных центров столицы подключили к ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве завершается процесс подключения роддомов и перинатальных центров к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), что позволит работающим в них врачам получить доступ к электронным медкартам пациенток. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Теперь вся первичная медицинская документация полностью ведется в системе. Выписной эпикриз родильницы и неонатальный эпикриз новорожденного будут автоматически загружаться в электронную медкарту", – объяснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также добавила, что на сегодняшний день к единой цифровой платформе подключены уже 95% роддомов и перинатальных центров города.

Уточняется, что это позволит повысить качество и прозрачность предоставляемых медицинских услуг, обеспечить преемственность всех этапов диагностики, лечения и наблюдения не только матери, но и ребенка.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве 43 больницы уже подключены к ЕМИАС, это составляет 65% всех городских стационаров. В настоящее время работы по подключению идут еще в 11 столичных медучреждениях.

