В России появятся "карты спасения" для всех автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В России ведется разработка национального стандарта по так называемым картам спасения для всех автомобилей, сообщает ТАСС.

В инструкции будет содержаться необходимая информация о машине и рекомендации спасателям на случай аварии.

Разработкой карт занимаются специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС. Они утверждают, что карты помогут спасателям быть эффективнее в случаях ДТП. Всю содержащуюся в них информацию они будут получать еще до прибытия на место происшествия.

Необходимость создания "карт спасения" объясняется развитием автомобилестроения. Отмечается, что растет число автомобилей, в том числе гибридных, оснащенных альтернативными источниками питания. Это затрудняет работу спасателей во время аварий, поскольку им не всегда известны конструктивные особенности конкретных моделей.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, регламентирующий порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах.

Согласно документу, при таком надзоре сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме, но смогут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством, в том числе останавливать транспортные средства и составлять протокол.