В ГИБДД рассказали, как будут фиксировать разговоры водителей по телефону

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Разговоры по телефону за рулем сотрудники ГИБДД будут отслеживать при скрытом надзоре, при этом смогут зафиксировать нарушение, сняв на видео или сфотографировав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

"Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно", – сказал он.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа, регламентирующий порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения. Таким образом, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать разговор по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзор на дорогах.

Согласно документу, при таком надзоре сотрудники ГИБДД не обязаны находиться в форме, но сможет самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законодательством, в том числе останавливать транспортные средства и составлять протокол.