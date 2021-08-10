Около 12 тысяч заявок подано на mos.ru для участия в проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портал mos.ru поступило порядка 12 тысяч заявок для участия в "Московском долголетии", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни для людей всех возрастов. Он напомнил, что до марта прошлого года проект работал только в очном формате.

"Наша главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы помочь горожанам старшего поколения выйти из квартиры, больше общаться и раскрывать свой потенциал. Коронавирус внес свои коррективы и диаметрально изменил принцип работы проекта. В кратчайшие сроки мы адаптировали работу "Московского долголетия" под условия новой реальности", – пояснил он.

Онлайн-занятия стартовали в апреле 2020 года. Подать заявку на участие в проекте они могли и онлайн. Стружак добавил, что цифровые сервисы проекта планируется развивать, чтобы они стали еще доступнее для москвичей.

Самым популярным направлением стал английский язык в онлайн-формате. Также популярностью пользуются такие занятия, как адаптивная и тонизирующая гимнастика, а также ландшафтный дизайн. Чаще всего онлайн-записью для участия в проекте пользуются женщины – от них поступало именно 89% заявок.

В июле "Московское долголетие" возобновило очные занятия на свежем воздухе для тех, кто вакцинировался либо переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев и получил QR-код. Остаются популярны и онлайн-занятия. Сейчас горожане могут выбирать наиболее удобный для себя формат или совмещать оба.

Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы". Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

