Около 12 тысяч заявок подано на mos.ru для участия в проекте "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портал mos.ru поступило порядка 12 тысяч заявок для участия в "Московском долголетии", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, в пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни для людей всех возрастов. Он напомнил, что до марта прошлого года проект работал только в очном формате.
"Наша главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы помочь горожанам старшего поколения выйти из квартиры, больше общаться и раскрывать свой потенциал. Коронавирус внес свои коррективы и диаметрально изменил принцип работы проекта. В кратчайшие сроки мы адаптировали работу "Московского долголетия" под условия новой реальности", – пояснил он.
Онлайн-занятия стартовали в апреле 2020 года. Подать заявку на участие в проекте они могли и онлайн. Стружак добавил, что цифровые сервисы проекта планируется развивать, чтобы они стали еще доступнее для москвичей.
Самым популярным направлением стал английский язык в онлайн-формате. Также популярностью пользуются такие занятия, как адаптивная и тонизирующая гимнастика, а также ландшафтный дизайн. Чаще всего онлайн-записью для участия в проекте пользуются женщины – от них поступало именно 89% заявок.
В июле "Московское долголетие" возобновило очные занятия на свежем воздухе для тех, кто вакцинировался либо переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев и получил QR-код. Остаются популярны и онлайн-занятия. Сейчас горожане могут выбирать наиболее удобный для себя формат или совмещать оба.
Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы". Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.
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