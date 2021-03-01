14:41
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Фотовыставка к трехлетию "Московского долголетия" открылась на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов во время церемонии открытия выставки поздравил участников проекта с трехлетием. Он напомнил, что сегодня педагогами "Московского долголетия" являются 4,5 тысячи человек. А всего за время действия проекта его участниками стали 380 тысяч горожан старшего возраста.
"Мы очень рассчитываем, что благодаря вакцинации и коллективному иммунитету "Московское долголетие" вернется в привычный формат и мы сможем встречаться не только через экран компьютеров, но и в привычном формате. За три года мы провели 18 миллионов часов занятий", – рассказал Филиппов.
Он также отметил, что за время существования проекта поженились 20 пар. Филиппов подчеркнул, что выставка была создана для того, чтобы показать остальным, что найти новых друзей и любовь, а также заниматься физической культурой можно в любом возрасте.
"И, самое главное, средний возраст в Москве растет, психологический порог старости наступает в среднем не раньше 72 лет, а у участников "Московского долголетия" – значительно-значительно позже", – заключил Филиппов.
Ранее сообщалось, что в этом году планируют обучить более 1,3 тысячи сотрудников команды долголетия, а также спортивных тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Также готовится обучающий онлайн-курс для всех преподавателей программы, в котором дадут методические рекомендации по обучению представителей старшего поколения.
Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы". Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.
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