За три года к проекту "Московское долголетие" присоединились 380 тысяч участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В марте проекту "Московское долголетие" исполняется три года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За время своего существования проект стал крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. В нем провели 18 миллионов занятий, а присоединились к нему 380 тысяч участников.
Во время пандемии коронавируса проект не закрывали, он успешно перешел в дистанционный формат. В октябре 2020 года появились два новых онлайн-направления – "Литературная мастерская" и "Онлайн-экскурсии".
Как отметил глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, онлайн-формат стал хорошей альтернативой очным занятиям.
"Несмотря на то, что старшее поколение во время пандемии оказалось в группе риска, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам серебряного возраста сохранить физическую активность и бодрость духа в самые сложные дни домашнего режима. Кроме того, это стало хорошей финансовой поддержкой для поставщиков в период действующих ограничений", – отметил он.
Всего возможностью записаться на занятия на портале mos.ru воспользовались более четырех тысяч человек. Сейчас дистанционные занятия для участников проекта проводят 622 организации, из них 397 государственных и 225 негосударственных. Онлайн-занятия регулярно посещают более 76 тысяч человек.
В этом году планируется обучить более 1,3 тысячи сотрудников команды долголетия, а также спортивных тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Также готовится обучающий онлайн-курс для всех преподавателей программы, в котором дадут методические рекомендации по обучению представителей старшего поколения.
Очные встречи в проекте возобновят, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы".
Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.
Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза. С апреля прошлого года было проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий.
Программу "Московское долголетие" в столице запустили в 2018 году. Для участников проекта разработаны 30 направлений, в том числе обучение компьютерной грамотности и популярная спортивная скандинавская ходьба.
"Это наш город": за 9 месяцев число участников "Московского долголетия" выросло в три раза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: