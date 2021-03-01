За три года к проекту "Московское долголетие" присоединились 380 тысяч участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В марте проекту "Московское долголетие" исполняется три года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За время своего существования проект стал крупнейшей программой для досуга, образования и оздоровления старшего поколения. В нем провели 18 миллионов занятий, а присоединились к нему 380 тысяч участников.

Во время пандемии коронавируса проект не закрывали, он успешно перешел в дистанционный формат. В октябре 2020 года появились два новых онлайн-направления – "Литературная мастерская" и "Онлайн-экскурсии".

Как отметил глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, онлайн-формат стал хорошей альтернативой очным занятиям.

"Несмотря на то, что старшее поколение во время пандемии оказалось в группе риска, проект ни на один день не останавливал свою работу и помог москвичам серебряного возраста сохранить физическую активность и бодрость духа в самые сложные дни домашнего режима. Кроме того, это стало хорошей финансовой поддержкой для поставщиков в период действующих ограничений", – отметил он.

Всего возможностью записаться на занятия на портале mos.ru воспользовались более четырех тысяч человек. Сейчас дистанционные занятия для участников проекта проводят 622 организации, из них 397 государственных и 225 негосударственных. Онлайн-занятия регулярно посещают более 76 тысяч человек.

В этом году планируется обучить более 1,3 тысячи сотрудников команды долголетия, а также спортивных тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Также готовится обучающий онлайн-курс для всех преподавателей программы, в котором дадут методические рекомендации по обучению представителей старшего поколения.

Очные встречи в проекте возобновят, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Чтобы присоединиться к проекту, можно оставить заявку на mos.ru или обратиться в территориальные центры соцобслуживания. Заполнить анкету можно в центрах "Мои документы".

Посещать занятия в рамках проекта могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также москвичи, вышедшие на пенсию по выслуге лет.

Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза. С апреля прошлого года было проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий.

Программу "Московское долголетие" в столице запустили в 2018 году. Для участников проекта разработаны 30 направлений, в том числе обучение компьютерной грамотности и популярная спортивная скандинавская ходьба.