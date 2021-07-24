На ВДНХ отреставрируют павильон "Юные натуралисты"

Фото: vdnh.ru
ВДНХ объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы в павильоне "Юные натуралисты", следует из данных портала госзакупок.
В качестве максимальной стоимости контракта указана сумма в 348,7 миллиона рублей.
"Выполнение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия федерального значения "павильон "Юные натуралисты", 1954 год", – назван объект закупки.
Заказчиков выступает АО "ВДНХ" Срок исполнения контракта – 450 календарных дней. Проект будет реализован за счет средств федерального бюджета.
Павильон выполнен в стиле сталинского ампира: центральный фасад украшает декоративная аркада на высоких колоннах, центральный круглый зал увенчан стеклянным куполом со шпилем, два боковых крыла также полностью застеклены.
Последние годы в здании размещалась детская театрализованная студия, а также выставка экзотических птиц.
После проведения реставрационных работ в павильоне планируется открыть семейно-досуговый центр, разместить экспериментальную оранжерею, кулинарную студию, компьютерную комнату, залы для игр, лекций, опытов и экспериментов, а также универсальный зал-студию на 80 человек для обучения фото- и видеосъемке. Здание оборудуют пандусами и туалетными комнатами для людей с ограниченными физическими возможностями.
Итоги закупки будут поведены 16 августа.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ промыли фонтан "Золотой колос". Специалисты "Гормоста" вручную промыли мозаики из смальты. Для очистки верхней части фонтана были привлечены промышленные альпинисты.
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