Движение на участке Севастопольского проспекта ограничат с 18 августа по 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на участке Севастопольского проспекта в районе Коньково ограничат с 18 августа по 15 октября в связи с инженерными работами. Об этом сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

"Ограничение движения в связи с проведением инженерных работ на Севастопольском проспекте с 18 августа по 15 октября круглосуточно", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что движение транспорта на участке Севастопольского проспекта в районе дома 1, строение 16 по улице Введенского будет осуществляться по двум полосам с сохранением существующей ширины проезжей части за счет обустройства временных расширений.

Ранее сообщалось, что движение с 18 августа по 30 октября также ограничат на участке улицы Врубеля в районе Сокол на севере Москвы. Ограничения связаны с проведением инженерных работ.