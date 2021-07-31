Движение на улице Ивана Франко ограничат ночью с 9 по 12 августа

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Движение транспорта на улице Ивана Франко на западе Москвы ограничат в ночные часы в связи с инженерными работами. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 9 по 12 августа ограничат движение на улице Ивана Франко в районе пересечения с улицей Коцюбинского в связи с проведением инженерных работ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 1:30 до 5:30, движение будет частично доступно только по одной полосе.

Ранее движение временно ограничили в четырех районах Москвы в связи с закрытием участка Сокольнической линии с 16 июля по 9 августа. Схема проезда изменится в Раменках, Хамовниках, Проспекте Вернадского и Тропарево-Никулино.