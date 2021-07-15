Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

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Транспорт

18:12

В четырех районах Москвы ограничат движение транспорта с 16 июля

транспорт город

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В четырех районах Москвы будет ограничено движение автомобилей из-за временного закрытия участка Сокольнической линии с 16 июля по 9 августа. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

Ограничения коснутся районов Раменки, Хамовники, Проспект Вернандского и Тропарево-Никулино.

"Это связано с закрытием участка "Спортивная" – "Тропарево" Сокольнической линии метро для строительства на "Проспекте Вернадского" перехода на будущую одноименную станцию Большой кольцевой линии", – уточняется в сообщении.

На период ограничений будут запущены компенсационные автобусы с 05:30 до 02:00.

Ранее стало известно, что с 17 июля по 8 августа движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии метро будет приостановлено для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ.

Такая мера связана со строительством пересадки на станции "Проспект Вернадского". На момент работ специалисты отключат контактный рельс, без которого поезда не смогут осуществлять движение.

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